TrendMagic - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

Sergey Gritsai

Dies ist eine optimiert Version des TrendMagic Indikator.

Abbildung 1. Der TrendMagic Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2441

