Индикатор ExVol считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке в пунктах.

Индикатор ASI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор ExMass позволяет оценить колебания рынка.

Индикатор Random Walk Index используется в ситуациях, когда необходимо определить, развивает ли рыночный инструмент тренд или совершает случайные движения.