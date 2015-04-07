CodeBaseSeções
Indicadores

MFI_2HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
979
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

lukas1

Uma nuvem colorida formada por dois osciladores MFI com diferentes períodos.

Fig.1. Indicador MFI_2HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2434

