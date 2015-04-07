Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MFI_2HTF - indicador para MetaTrader 5
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
lukas1
Uma nuvem colorida formada por dois osciladores MFI com diferentes períodos.
Fig.1. Indicador MFI_2HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2434
