CronexRSI_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 839
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador CronexRSI com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador CronexRSI.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador CronexRSI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2366
