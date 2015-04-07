Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSI_2HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1191
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
lukas1
Uma nuvem colorida formada por dois osciladores RSI (Índice de Força Relativa), com diferentes períodos.
Fig.1. Indicador RSI_2HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2425
MA_2HTF
Uma nuvem colorida formada por duas médias móveis com diferentes períodos.BlauHLM
Indicador Directional Trend Index do livro "Momentum, direction and divergence" de William Blau, realizada sob a forma de um histograma colorido.
BlauHLM_HTF
O indicador BlauHLM com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.VROC
O indicador de velocidade da mudança de volume. Ele mostra o quão rapidamente as variações de volume ocorrem.