Indicadores

RSI_2HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1191
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

lukas1

Uma nuvem colorida formada por dois osciladores RSI (Índice de Força Relativa), com diferentes períodos.

Fig.1. Indicador RSI_2HTF

Fig.1. Indicador RSI_2HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2425

