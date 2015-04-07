CodeBaseSeções
Williams_Accumulation_Distribution_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1134
(20)
O indicador Williams_Accumulation_Distribution com a opção de seleção do prazo disponível em parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador Williams_Accumulation_Distribution.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Williams_Accumulation_Distribution_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2417

Williams_Accumulation_Distribution Williams_Accumulation_Distribution

Indicador de acumulação / distribuição de Larry Williams é uma soma acumulada dos movimentos de preços "acumulados" e "distribuídos".

