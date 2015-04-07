Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Williams_Accumulation_Distribution_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador Williams_Accumulation_Distribution com a opção de seleção do prazo disponível em parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador Williams_Accumulation_Distribution.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Williams_Accumulation_Distribution_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2417
Williams_Accumulation_Distribution
Indicador de acumulação / distribuição de Larry Williams é uma soma acumulada dos movimentos de preços "acumulados" e "distribuídos".XPVT_HTF
O indicador XPVT com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.