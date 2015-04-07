CodeBaseSeções
Indicadores

Williams_Accumulation_Distribution - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

MetaQuotes

Accumulation/Distribution de Larry Williams ou W_A/D, é uma soma acumulada dos movimentos de preços "acumulados" e "distribuídos". O acúmulo termo é usado para a indicação de um mercado controlado pelos compradores, e "Distribuição", um mercado controlado por vendedores.

Assim, se o preço atual de fechamento for maior do que o anterior, W_A / D aumenta a diferença do preço atual de fechamento e a verdadeira mínima. Mas se o preço atual de fechamento é menor do que o anterior, W_A / D diminui pela diferença do preço atual de fechamento e a verdadeiro mínima.

Williams recomenda o uso de discrepâncias seguinte como sinais de negociação deste indicador:

  • Compartilhar está distribuindo se o preço atingir uma nova máxima, e indicador de acumulação / distribuição não pode alcançar nova máxima. Este é um sinal para a venda;
  • Compartilhar está acumulando se o preço atinge novo mínimo, e indicador de acumulação / distribuição não pode alcançar a nova mínima. Este é um sinal para a compra.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 12 de Fevereiro, 2007.

Fig.1. Indicador Williams_Accumulation_Distribution

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2416

