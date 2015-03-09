Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Williams_Accumulation_Distribution - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 969
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
MetaQuotes
El indicador Acumulación/distribución de Larry Williams (Williams' Accumulation/Distribution, W_A/D) representa el importe acumulado de los movimientos positivos «acumulativos» y los movimientos negativos «distributivos» del precio. El término «acumulación» se utiliza para definir el mercado controlado por los compradores, y la «distribución» significa que el mercado es controlado por los vendedores.
Pues, si el precio de cierre actual es más alto que el precio anterior, W_A/D se aumenta por la diferencia entre el precio de cierre actual y el mínimo real. Si el precio de cierre actual es más bajo que el precio anterior, W_A/D se reduce por la diferencia entre el precio de cierre actual y el máximo real.
Williams recomienda usar las siguientes discrepancias como las señales de trading del indicador:
- Si el precio alcanza un nuevo máximo y el indicador de acumulación/distribución no puede alcanzar el nuevo máximo, se trata de la distribución. Es la señal para la venta;
- Si el precio alcanza un nuevo mínimo y el indicador de acumulación/distribución no puede alcanzar el nuevo mínimo, se trata de la acumulación. Es la señal para la compra.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 12.02.2007.
Fig. 1. Indicador Williams_Accumulation_Distribution
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2416
El indicador i-AMMA permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.i-FractalsEx
El indicador construye los fractales con la posibilidad de indicar el número de las barras para determinar el fractal en los parámetros de entrada.
El indicador Williams_Accumulation_Distribution permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.XPVT_HTF
El indicador XPVT permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.