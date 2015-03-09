CodeBaseSecciones
Williams_Accumulation_Distribution - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador Acumulación/distribución de Larry Williams (Williams' Accumulation/Distribution, W_A/D) representa el importe acumulado de los movimientos positivos «acumulativos» y los movimientos negativos «distributivos» del precio. El término «acumulación» se utiliza para definir el mercado controlado por los compradores, y la «distribución» significa que el mercado es controlado por los vendedores.

Pues, si el precio de cierre actual es más alto que el precio anterior, W_A/D se aumenta por la diferencia entre el precio de cierre actual y el mínimo real. Si el precio de cierre actual es más bajo que el precio anterior, W_A/D se reduce por la diferencia entre el precio de cierre actual y el máximo real.

Williams recomienda usar las siguientes discrepancias como las señales de trading del indicador:

  • Si el precio alcanza un nuevo máximo y el indicador de acumulación/distribución no puede alcanzar el nuevo máximo, se trata de la distribución. Es la señal para la venta;
  • Si el precio alcanza un nuevo mínimo y el indicador de acumulación/distribución no puede alcanzar el nuevo mínimo, se trata de la acumulación. Es la señal para la compra.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 12.02.2007.

Fig. 1. Indicador Williams_Accumulation_Distribution

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2416

