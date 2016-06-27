und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Williams_Accumulation_Distribution - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
MetaQuotes
Larry Williams' Accumulation/Distribution Indikator (oder W_A/D) ist eine akkumulierte Summe von "akkumulativen" und "distributiven" Preisbewegungen. Der Begriff Akkumulation wird für die Anzeige eines durch Käufer kontrollierten Marktes verwendet und "Distribution" weist auf einen durch Verkäufer kontrollierten Markt hin.
Wenn also der aktuelle Schlusspreis höher als der vorherige ist, erhöht W_A/D die Differenz des aktuellen Schlusspreises zum wahren Minimum. Wenn aber der aktuelle Schlusspreis niedriger ist als der vorherige, vermindert W_A/D die Differenz des aktuellen Schlusspreise zum wahren Minimum.
Williams empfiehlt folgende Diskrepanzen als Handelssignale dieses Indikators zu verwenden:
- Aktie ist in Distribution, wenn der Preis ein neues Maximum erreicht und der Accumulation/Distribution Indikator kein neues Maximum erreichen kann. Dies ist ein Verkaufssignal;
- Aktie ist in Akkumulation, wenn der Preis ein neues Minimum erreicht und der Accumulation/Distribution Indikator kein neues Tief erreichen kann. Dies ist ein Kaufsignal.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 12. Februar 2007 veröffentlicht.
Abb.1. Williams_Accumulation_Distribution Indikator
