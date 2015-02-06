请观看如何免费下载自动交易
Larry Williams 的累积/派发，或 W_A/D 是价格走势的 "累计" 和 "派发" 总和。累计期用于指明市场受买方控制，而"派发" 是指由卖方控制市场。
因此，如果当前的收盘价高于前一根，W_A/D 的递增量为收盘价与实际最小值。但是，如果当前的收盘价低于前一根，W_A/D 的递减量为收盘价与实际最小值。
Williams 建议使用以下差值作为这个指标的买卖信号:
- 如果价格创新高, 而累积/派发指标并未创新高, 则派发份额。这是一个卖出信号;
- 如果价格创新低, 而累积/派发指标并未创新低, 则派发份额。这是一个买入信号;
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2007.02.12。
图例.1. Williams_Accumulation_Distribution 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2416
