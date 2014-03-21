Ставь лайки и следи за новостями
Williams_Accumulation_Distribution - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
MetaQuotes
Индикатор Накопление/распределение Ларри Вильямса (Williams' Accumulation/Distribution, W_A/D) представляет собой накопленную сумму позитивных "накопительных" движений цены и негативных "распределительных". Термин "накопление" используется для обозначения рынка, контролируемого покупателями, а "распределение" означает, что рынок контролируют продавцы.
Так, если текущая цена закрытия выше, чем предыдущая, W_A/D увеличивается на разницу текущей цены закрытия и истинного минимума. Если же текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, W_A/D уменьшается на разницу текущей цены закрытия и истинного максимума.
В качестве торговых сигналов данного индикатора Вильямс рекомендует использовать расхождения:
- Если цена достигает нового максимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового максимума, значит происходит распределение бумаги. Это - сигнал к продаже;
- Если цена достигает нового минимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового минимума, значит происходит накопление бумаги. Это - сигнал к покупке.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 12.02.2007.
Рис.1. Индикатор Williams_Accumulation_Distribution
