Williams_Accumulation_Distribution - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2584
(20)
Реальный автор:

MetaQuotes

Индикатор Накопление/распределение Ларри Вильямса (Williams' Accumulation/Distribution, W_A/D) представляет собой накопленную сумму позитивных "накопительных" движений цены и негативных "распределительных". Термин "накопление" используется для обозначения рынка, контролируемого покупателями, а "распределение" означает, что рынок контролируют продавцы.

Так, если текущая цена закрытия выше, чем предыдущая, W_A/D увеличивается на разницу текущей цены закрытия и истинного минимума. Если же текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, W_A/D уменьшается на разницу текущей цены закрытия и истинного максимума.

В качестве торговых сигналов данного индикатора Вильямс рекомендует использовать расхождения:

  • Если цена достигает нового максимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового максимума, значит происходит распределение бумаги. Это - сигнал к продаже;
  • Если цена достигает нового минимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового минимума, значит происходит накопление бумаги. Это - сигнал к покупке.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 12.02.2007.

Рис.1. Индикатор Williams_Accumulation_Distribution

