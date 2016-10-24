無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Williams_Accumulation_Distribution - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
MetaQuotes
ラリーウィリアムズのAccumulation/Distribution（蓄積/分配）指標は、「累積」と「分配」価格変動の累積合計です。「累積」という用語は買い手によって制御される市場の指標、「分配」は売り手によって制御される市場を意味します。
よって、現在の終値が1つ前の者より高い場合は、W_A/ Dが真の最小と現在の終値の差よって増加されます。しかし、現在の終値が1つ前の者より低い場合は、W_A/ Dが真の最小と現在の終値の差よって減少されます。
ウィリアムズは、この指標の売買シグナルとして以下の不一致を使用することを勧めています。
- 価格が新しい最大値に達した場合、シェアが配布され、A/D指標は新しい最大値に到達することはできません。これは売りシグナルです。
- 価格が新しい最小値に達した場合、シェアが蓄積され、A/D指標は新しい最小値に到達することはできません。これは買いシグナルです。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年2月12日にコードベースで公開されました。
図1 Williams_Accumulation_Distribution指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2416
