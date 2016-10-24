この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。長方形は CronexAO指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は緑や紫、髭は薄い石灰色やベージュに塗られています。

この指標の操作はコンパイルされた CronexAO.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 BackgroundCandle_CronexAO_HTF指標