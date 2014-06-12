Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CronexAO_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 877
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador CronexAO com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar o funcionamento correto do indicador, coloque o arquivo compilado CronexAO.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador CronexAO_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2402
O EA Exp_CronexDeMarker baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador CronexDeMarker.Exp_CronexAO
O EA Exp_CronexAO baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador CronexAO.
O indicador CronexAC com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.BackgroundCandle_CronexAO_HTF
O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos de acordo com as cores das nuvens do indicador CronexAO.