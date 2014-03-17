Ставь лайки и следи за новостями
BackgroundCandle_CronexAO_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами облака индикатора CronexAO.
В зависимости от направления тренда, определяемого по цвету облака исходного индикатора, тело свечи окрашивается в зелёный или фиолетовый цвета, а теней - в светло-салатовый или светло-бежевый соответственно.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CronexAO.mq5.
Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_CronexAO_HTF
