Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt in Übereinstimmung mit den Farben der CronexAO Indikator Wolke.

Abhängig von der Trendrichtung, die von der Farbe der Wolke des Originalindikators definiert wird, wird der Körper der Kerze in grün oder lila gezeichnet, die zugehörigen Schatten werden in hellgrün oder beige gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei CronexAO.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_CronexAO_HTF