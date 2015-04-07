CodeBaseSeções
i-FractalsEx - indicador para MetaTrader 5

O indicador desenha fractais com a opção de indicação do número da barra disponível para determinar um fractal nos parâmetros de entrada:

input uint Fr_Period=6;       // Número de velas

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 19 de junho, 2007.

Fig.1. Indicador i-FractalsEx

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2385

