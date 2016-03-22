Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
i-FractalsEx - indicador para MetaTrader 4
- 1185
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
extern int FrPeriod = 6; - 6 barras antes e 6 bares após a barra atual definem o fractal
extern int MaxBars = 500; - Número máximo de barras para o cálculo
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7157
