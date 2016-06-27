Der Indikator mit der Option die Anzahl der Balken, die für die Bestimmung des Fraktals verwendet sollen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input uint Fr_Period= 6 ;

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 19. Juni 2007 veröffentlicht.

Abb.1. i-FractalsEx Indikator