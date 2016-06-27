Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
i-FractalsEx - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator mit der Option die Anzahl der Balken, die für die Bestimmung des Fraktals verwendet sollen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input uint Fr_Period=6; // Anzahl von Kerzen
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 19. Juni 2007 veröffentlicht.
Abb.1. i-FractalsEx Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2385
