Indikatoren

i-FractalsEx - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
722
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance

Der Indikator mit der Option die Anzahl der Balken, die für die Bestimmung des Fraktals verwendet sollen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input uint Fr_Period=6;       // Anzahl von Kerzen

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 19. Juni 2007 veröffentlicht.

Abb.1. i-FractalsEx Indikator

Abb.1. i-FractalsEx Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2385

