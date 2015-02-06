代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

i-FractalsEx - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1290
等级:
(23)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此指标根据输入参数指示的柱线数量选项来判断并绘制分形。

input uint Fr_Period=6;       // 蜡烛数量

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2007.06.19。

图例.1. i-FractalsEx 指标

图例.1. i-FractalsEx 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2385

Exp_CronexRSI Exp_CronexRSI

此 Exp_CronexRSI EA 的入场信号由 CronexRSI 振荡器中生成。

Exp_CronexMFI Exp_CronexMFI

此 Exp_CronexMFI EA 的入场信号由 CronexMFI 振荡器中生成。

i-AMMA_HTF i-AMMA_HTF

此 i-AMMA 指标在输入参数中有时间帧选项。

Williams_Accumulation_Distribution Williams_Accumulation_Distribution

Larry Williams 的累积/派发指标是价格走势的 "累计" 和 "派发" 总和。