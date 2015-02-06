请观看如何免费下载自动交易
此指标根据输入参数指示的柱线数量选项来判断并绘制分形。
input uint Fr_Period=6; // 蜡烛数量
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2007.06.19。
图例.1. i-FractalsEx 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2385
