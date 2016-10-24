この指標は、入力パラメータで指定されたフラクタルを決定するために利用可能なバー番号でフラクタルを描画します。

input uint Fr_Period= 6 ;

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年6月19日にコードベースで公開されました。

図1 i-FractalsEx指標