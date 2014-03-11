Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-FractalsEx - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор строит фракталы с возможностью указания количества баров для определения фрактала во входных параметрах:
input uint Fr_Period=6; // Количество свечек
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 19.06.2007.
Рис.1. Индикатор i-FractalsEx
