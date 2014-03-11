CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-FractalsEx - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2853
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор строит фракталы с возможностью указания количества баров для определения фрактала во входных параметрах:

input uint Fr_Period=6;       // Количество свечек

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 19.06.2007.

Рис.1. Индикатор i-FractalsEx

Рис.1. Индикатор i-FractalsEx

Exp_CronexMFI Exp_CronexMFI

Эксперт Exp_CronexMFI построен на основе сигналов осциллятора CronexMFI.

CronexMFI_HTF CronexMFI_HTF

Индикатор CronexMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_CronexRSI Exp_CronexRSI

Эксперт Exp_CronexRSI построен на основе сигналов осциллятора CronexRSI.

i-OneThird i-OneThird

Индикатор i-OneThird рисует свечи, соответствующие бычьим и медвежьим паттернам (в стиле Heiken Ashi).