Индикатор строит фракталы с возможностью указания количества баров для определения фрактала во входных параметрах:

input uint Fr_Period= 6 ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 19.06.2007.

Рис.1. Индикатор i-FractalsEx