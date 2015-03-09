CodeBaseSecciones
i-FractalsEx - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
El indicador construye los fractales con la posibilidad de indicar el número de las barras para determinar el fractal en los parámetros de entrada:

input uint Fr_Period=6;       // Número de velas

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 19.06.2007.

Fig. 1. Indicador i-FractalsEx

