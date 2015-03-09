El indicador construye los fractales con la posibilidad de indicar el número de las barras para determinar el fractal en los parámetros de entrada:

input uint Fr_Period= 6 ;

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 19.06.2007.

Fig. 1. Indicador i-FractalsEx