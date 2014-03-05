Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Digital_MACD_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2083
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Digital_MACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Digital_MACD.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор Digital_MACD_HTF
Exp_ColorZerolagStochs
Эксперт Exp_ColorZerolagStochs построен на основе сигналов осциллятора ColorZerolagStochs.CronexDeMarker
Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменён на ряд значений технического индикатора DeMarker, выполненный в виде цветного облака.
CronexMFI
Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменён на ряд значений технического индикатора MFI, выполненный в виде цветного облака.CronexRSI_HTF
Индикатор CronexRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.