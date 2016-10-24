HighsLows_HTF_Signalは、トレンドの方向またはHighsLows_HTF_Signal指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

この指標は、固定された時間枠でのDynamicRS_C指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。