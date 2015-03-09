CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Digital_MACD_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
894
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
digital_macd.mq5 (19.15 KB) ver
digital_macd_htf.mq5 (12.63 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Digital_MACD permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado Digital_MACD.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Digital_MACD_HTF

Fig. 1. Indicador Digital_MACD_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2363

DynamicRS_Channel_HTF DynamicRS_Channel_HTF

El indicador DynamicRS_Channel permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

DynamicRS_C_HTF DynamicRS_C_HTF

El indicador DynamicRS_C permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

DynamicRS_HTF DynamicRS_HTF

El indicador DynamicRS permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

CronexRSI_HTF CronexRSI_HTF

El indicador CronexRSI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.