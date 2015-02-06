代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Digital_MACD_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1073
等级:
(17)
已发布:
已更新:
digital_macd.mq5 (19.15 KB) 预览
digital_macd_htf.mq5 (12.63 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Digital_MACD 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 Digital_MACD.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例.1. Digital_MACD_HTF 指标

图例.1. Digital_MACD_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2363

DynamicRS_Channel_HTF DynamicRS_Channel_HTF

此 DynamicRS_Channel 指标在输入参数中有时间帧选项。

DynamicRS_C_HTF DynamicRS_C_HTF

此 DynamicRS_C 指标在输入参数中有时间帧选项。

DynamicRS_HTF DynamicRS_HTF

此 DynamicRS 指标在输入参数中有时间帧选项。

CronexRSI_HTF CronexRSI_HTF

此 CronexRSI 指标在输入参数中有时间帧选项。