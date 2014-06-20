请观看如何免费下载自动交易
指标 HighsLows_HTF_Signal 显示选择柱线上的 HighsLowsSignal 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号，绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向，并在入场时机来临时，发送警报或语音信号。
当在选择的柱线上趋势继续时, 指标以右箭头图形对象报警, 颜色对应趋势方向。当在选择的柱线上趋势改变时, 指标以箭头图形对象报警, 颜色和方向执行交易的方向。
所有输入参数可分为三大组:
- 指标 HighsLowsSignal 的输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 用于计算的指标时间帧 input uint HowManyCandles=3; // 判断价格变化的柱线数量
- 指标 HighsLows_HTF_Signal 所需的可视化输入参数:
//---- 指标的可视化显示设置 input uint SignalBar=0; // 取信号的柱线号码 (0 - 当前柱线) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名称 input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // 上涨符号颜色 input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名字号 input int X_1=5; // 名称水平偏移 input int Y_1=-15; // 名称垂直偏移 input bool ShowIndName=true; // 显示指标名 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角 input uint X_=0; // 水平偏移 input uint Y_=20; // 垂直偏移
- 指标 HighsLows_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号的输入参数:
//---- 设置警报 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 触发指示选项 input uint AlertCount=0; // 生成报警次数
-
如果在同一图表中使用若干 HighsLows_HTF_Signal 指标, 它们的每一个都应该有自己的名称 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。
此指标需要编译的指标文件 HighsLowsSignal.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 指标 HighsLows_HTF_Signal. 卖信号
图例 2. 指标 HighsLows_HTF_Signal. 一个上行连续信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2362
