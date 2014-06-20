代码库部分
HighsLows_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

指标 HighsLows_HTF_Signal 显示选择柱线上的 HighsLowsSignal 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号，绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向，并在入场时机来临时，发送警报或语音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标以右箭头图形对象报警, 颜色对应趋势方向。当在选择的柱线上趋势改变时, 指标以箭头图形对象报警, 颜色和方向执行交易的方向。

所有输入参数可分为三大组:

  1. 指标 HighsLowsSignal 的输入参数:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  指标输入参数                                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 用于计算的指标时间帧
input uint HowManyCandles=3;                           // 判断价格变化的柱线数量
  2. 指标 HighsLows_HTF_Signal 所需的可视化输入参数:
    //---- 指标的可视化显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 取信号的柱线号码 (0 - 当前柱线)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名称
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // 上涨符号颜色
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名字号
input int X_1=5;                                       // 名称水平偏移
input int Y_1=-15;                                     // 名称垂直偏移
input bool ShowIndName=true;                           // 显示指标名
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角
input uint X_=0;                                       // 水平偏移
input uint Y_=20;                                      // 垂直偏移
  3. 指标 HighsLows_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号的输入参数:
    //---- 设置警报
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 触发指示选项
input uint AlertCount=0;                     // 生成报警次数
  4. 如果在同一图表中使用若干 HighsLows_HTF_Signal 指标, 它们的每一个都应该有自己的名称 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

此指标需要编译的指标文件 HighsLowsSignal.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 指标 HighsLows_HTF_Signal. 卖信号

图例 2. 指标 HighsLows_HTF_Signal. 一个上行连续信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2362

