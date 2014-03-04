CodeBaseРазделы
Индикаторы

HighsLows_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор HighsLows_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора HighsLowsSignal на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки, направленной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, направленной по диагонали, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора HighsLowsSignal:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input uint HowManyCandles=3;                           // Количество свечек направленного изменения цены
  2. Входные параметры индикатора HighsLows_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Название для меток индикатора
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // Цвет символа роста
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Цвет символа падения
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                            // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                               // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                       // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                     // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                           // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                                       // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                      // Смещение по вертикали
  3. Входные параметры индикатора HighsLows_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов
  4. Если предполагается использование нескольких индикаторов HighsLows_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора HighsLowsSignal.mq5.

Рис.1. Индикатор HighsLows_HTF_Signal. Сигнал Продажи

Рис.2. Индикатор HighsLows_HTF_Signal. Сигнал Продолжения растущего тренда

