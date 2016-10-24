無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
HighsLows_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
HighsLows_HTF_Signalは、トレンドの方向またはHighsLowsSignal 指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。
トレンドが選択されたバーで継続する場合、指標は色のついた右矢印の形のグラフィックオブジェクトによるアラートを出し、その色はトレンド方向に相当します。選択されたバーでトレンドが変化した場合、指標は取引の方向に対応する矢印、色と方向でアラートを出します。
入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。
- HighsLowsSignal指標の入力パラメータ：
//+------------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融資産 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指標計算のための時間軸 input uint HowManyCandles=3; // 方向性のある価格変更のローソク足の数
- 指標の可視化に必要なHighsLows_HTF_Signal入力パラメータ：
//---- 指標の視覚表示の設定 input uint SignalBar=0; // シグナル取得のためのバー番号（0 - 現在のバー） input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指標のラベル名 input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // 上昇銘柄の色 input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // 下降銘柄の色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // 指標名の色 input uint Symbols_Size=60; // シグナル銘柄サイズ input uint Font_Size=10; // 指標名のフォントサイズ input int X_1=5; // 名前の水平シフト input int Y_1=-15; // 名前の垂直シフト input bool ShowIndName=true; // 指標名の表示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // コーナー input uint X_=0; // 水平シフト input uint Y_=20; // 垂直シフト
- アラートトリガと音声シグナルに必要なHighsLows_HTF_Signall指標の入力パラメータ：
//---- アラートの設定 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 指標トリガオプション input uint AlertCount=0; // 生成されたアラートの数
-
１つのチャートで複数のBlauCSI_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。
この指標の操作はコンパイルされたHighsLowsSignal.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 HighsLows_HTF_Signal指標売りシグナル
図2 HighsLows_HTF_Signal指標上昇トレンド継続のシグナル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2362
