Индикаторы

Horizontal lines for max/min prices of the last 2 years - индикатор для MetaTrader 5

Alain Verleyen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6313
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример отображения горизонтальных линий на максимальной и минимальной ценах за последние 2 года (https://www.mql5.com/en/forum/21396).

Example code on how to draw an horizontal line for maximum and minimum prices of the last 2 years.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2355

