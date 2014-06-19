Индикатор показывает перевернутый график для нахождения лучших моментов для продажи.

Скрипт переключает все открытые графики через определённый интервал. Также можно выводить графики только по определённым символам.

Модуль сопровождения открытых позиций на основе индикатора "Delta ZigZag" для использования в Мастере MQL5.