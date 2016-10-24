コードベースセクション
過去2年分の最大/小価格の水平線 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Alain Verleyen | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1131
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ユーザーが、最後の2年間の最大価格と最小価格の水平線を描画する方法のコード例を求めました。https://www.mql5.com/en/forum/21396をご覧ください。

過去2年間の最大/小価格の水平線を描画する方法のサンプルコード。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/2355

