無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
過去2年分の最大/小価格の水平線 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1131
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ユーザーが、最後の2年間の最大価格と最小価格の水平線を描画する方法のコード例を求めました。https://www.mql5.com/en/forum/21396をご覧ください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/2355
DynamicRS_Channel
平均化なしの一連の単純な指標のトレンド指標これは、一定の幅のチャネルとして実装されています。Exp_ColorZerolagStochs
Exp_ColorZerolagStochs EA はColorZerolagStochsオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。