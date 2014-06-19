请观看如何免费下载自动交易
最后两年的最高和最低价格的水平线。 - MetaTrader 5脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一个客户要求的样本代码，如何绘制最后两年的最高和最低价格的水平线，参见 https://www.mql5.com/en/forum/21396。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/2355
