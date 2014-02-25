CodeBaseРазделы
Советники

Exp_HighsLowsSignal - эксперт для MetaTrader 5

Торговая система с использованием семафорного стрелочного индикатора HighsLowsSignal.

Решение о сделке принимается в случаях, когда появляется звезда соответствующего цвета и направления.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора HighsLowsSignal.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 гг. на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

