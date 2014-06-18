代码库部分
Exp_HighsLowsSignal - MetaTrader 5EA

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.36 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
highslowssignal.mq5 (7.34 KB) 预览
exp_highslowssignal.mq5 (7.35 KB) 预览
一款使用 HighsLowsSignal 信号量箭头指标的交易系统。

当相应颜色及方向的星星出现，可以做出交易决定.

为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 HighsLowsSignal.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 AUDUSD H4:

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2314

