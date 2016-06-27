Ein Handelssystem das den HighsLowsSignal Signal-Indikator verwendet.



Eine Handelsentswcheidung wird getroffen, wenn ein Stern der entsprechenden Farbe und Richtung erscheint.

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei HighsLowsSignal.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.





Abbildung 1. Die Tradehistorie auf dem Chart

Testergebnisse für 2013 für AUDUSD H4:





Abbildung 2. Chart der Testergebnisse