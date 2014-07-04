CodeBaseSeções
Laguerre_PlusDi - indicador para MetaTrader 5

Autor:

Emerald King/transport_david

O indicador PlusDi processado ​​através do filtro Laguerre.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.09.2007

Figura 1. Indicador Laguerre_PlusDi

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2308

