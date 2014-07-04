O EA Exp_ColorTSI-Oscillator baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador ColorTSI-Oscillator.

Se houver mudança na cor do indicador de nuvem e a barra está fechada, então o sinal é formado.

O Expert Advisor requer o arquivo compilado ColorTSI-Oscillator.ex5 para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Nota-se que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite usar os Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

Parâmetros de entrada do padrão Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Figura 1 Histórico de negociação no gráfico

Resultado do teste para 2013 no USDJPY/H4:

Figura 2. Gráfico dos resultados dos testes