Laguerre_PlusDi - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 744
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Emerald King/transport_david
PlusDi Indikator verarbeitet durch den Laguerre-Filter.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 14.09.2007 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der Laguerre_PlusDi Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2308
