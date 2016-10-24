無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Laguerre_PlusDi - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Emerald King/transport_david
ラゲールフィルタによって処理されたPlusDi指標
この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月14日にmql4.comでの コードベース で公開されました。
図1 Laguerre_PlusDi指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2308
