真实作者:
Emerald King/transport_david
此 PlusDi 指标已经通过 Laguerre 滤波器处理。
此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 14.09.2007。
图例 1. 该 Laguerre_PlusDi 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2308
