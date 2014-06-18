代码库部分
Laguerre_PlusDi - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

Emerald King/transport_david

此 PlusDi 指标已经通过 Laguerre 滤波器处理。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 14.09.2007。

图例 1. 该 Laguerre_PlusDi 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2308

