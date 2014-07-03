Autor:

Collector (https://www.mql5.com/en/code/9217)

O código do indicador é uma tradução "literal" do MQL4 para MQL5.

Em geral, o indicador pode ser usado para determinar a tendência em prazos elevados (dia, semana) e para receber alertas de curto prazo da quebra da volatilidade em pequenos intervalos de tempo (hora, 4 horas). Negociantes Intraday e pequenos fãs de TF também podem gostar deste indicador.

Nota: