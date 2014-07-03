CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

NRTR_ATR_STOP - indicador para MetaTrader 5

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Andrey Shpilev
Visualizações:
1859
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

Collector (https://www.mql5.com/en/code/9217)

O código do indicador é uma tradução "literal" do MQL4 para MQL5.

Em geral, o indicador pode ser usado para determinar a tendência em prazos elevados (dia, semana) e para receber alertas de curto prazo da quebra da volatilidade em pequenos intervalos de tempo (hora, 4 horas). Negociantes Intraday e pequenos fãs de TF também podem gostar deste indicador.

USDJPYH4_NRTR_ATR_STOP_Example

Nota:

  • Que seus negócios sejam lucrativos! :)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2246

GannZIGZAG_Levels GannZIGZAG_Levels

Um conjunto de níveis suporte e resistência plotados nos últimos topos e fundos dos sinais GannZIGZAG.

ZigZag_NK_MTF_Levels ZigZag_NK_MTF_Levels

Um conjunto de níveis suporte e resistência construídos nos extremos do ZigZag_NK_MTF com a opção de fixar o timeframe em que o zigzag é calculado.

ZigZagOnParabolic_HTF ZigZagOnParabolic_HTF

Indicador ZigZagOnParabolic com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

GannZIGZAG_HTF GannZIGZAG_HTF

Indicador GannZIGZAG com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.