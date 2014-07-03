Participe de nossa página de fãs
NRTR_ATR_STOP - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Andrey Shpilev
- Visualizações:
- 1859
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor:
Collector (https://www.mql5.com/en/code/9217)
O código do indicador é uma tradução "literal" do MQL4 para MQL5.
Em geral, o indicador pode ser usado para determinar a tendência em prazos elevados (dia, semana) e para receber alertas de curto prazo da quebra da volatilidade em pequenos intervalos de tempo (hora, 4 horas). Negociantes Intraday e pequenos fãs de TF também podem gostar deste indicador.
Nota:
- Que seus negócios sejam lucrativos! :)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2246
