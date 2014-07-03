Indicador ZigZagOnParabolic com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo ZigZagOnParabolic.mq5 compilado no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.



Figura 1. Indicador ZigZagOnParabolic_HTF