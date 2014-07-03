CodeBaseSeções
ZigZagOnParabolic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador ZigZagOnParabolic com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período do indicador no gráfico

Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo ZigZagOnParabolic.mq5 compilado no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ZigZagOnParabolic_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2248

