NRTR_ATR_STOP - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Andrey Shpilev
Ansichten:
829
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der wirkliche Autor:

Collector (https://www.mql5.com/en/code/9217)

Der Indikatorcode ist eine "wörtliche" Übersetzung von MQL4 nach MQL5.

Generll kann der Indikator für die Bestimmung des Trends auf höheren TimeFrames (Tag, Woche) und für den Erhalt von kurzfristigen Benachrichtigungen über Volatilitätsausbrüche auf kleineren TimeFrames (Stunde, 4 Stunden) verwendet werden. Intraday Händler und Fans von kleinen TF könnten diesen Indikator auch mögen.

Leider offenbart ein Screenshot der empfohlenen Auflösung (750x500) nicht alle Vorteile; aber der Indikator bietet die notwendigen Informationen auf eine bequeme Weise.

USDJPYH4_NRTR_ATR_STOP_Example

Tipps:

  • Möge Ihr Trading profitabel sein! :)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2246

