Индикаторы

NRTR_ATR_STOP - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Andrey Shpilev
Просмотров:
5205
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Реальный автор:

Collector (https://www.mql5.com/en/code/9217)

Код индикатора является "дословным" переводом с MQL4 на MQL5.

В целом, индикатор годится как для определения тренда на крупных таймфреймах (день, неделя), так и для получения краткосрочных сигналов пробоя волатильности на мелких ТФ (час, 4 часа). Интрадэйщики и любители совсем мелких ТФ, возможно, тоже оценят.

Увы, рисунок рекомендуемого разрешения (750х500) не особо показателен, тем не менее, индикатор весьма годный.

USDJPYH4_NRTR_ATR_STOP_Example

Советы:

  • Получайте прибыль! :)
