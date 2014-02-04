Реальный автор:

Collector (https://www.mql5.com/en/code/9217)

Код индикатора является "дословным" переводом с MQL4 на MQL5.

В целом, индикатор годится как для определения тренда на крупных таймфреймах (день, неделя), так и для получения краткосрочных сигналов пробоя волатильности на мелких ТФ (час, 4 часа). Интрадэйщики и любители совсем мелких ТФ, возможно, тоже оценят.

Увы, рисунок рекомендуемого разрешения (750х500) не особо показателен, тем не менее, индикатор весьма годный.





Советы: