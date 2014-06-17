请观看如何免费下载自动交易
NRTR_ATR_STOP - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Andrey Shpilev
- 显示:
- 2046
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
Collector (https://www.mql5.com/zh/code/9217)
此指标代码是从 MQL4 至 MQL5 进行的"字面" 翻译。
通常指标可以用来在长时间帧中判断趋势 (日线, 周线), 并可用于在短时间帧中接受短线波动突破警报 (小时线, 4 小时线)。日内交易者和小时间帧爱好者同样喜欢这款指标。
同时，截图的分辨率 (750x500) 不足以揭示它的所有优点，然而，该指标以便利的方式提供了所需的信息。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2246
