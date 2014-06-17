真实作者:

Collector (https://www.mql5.com/zh/code/9217)

此指标代码是从 MQL4 至 MQL5 进行的"字面" 翻译。

通常指标可以用来在长时间帧中判断趋势 (日线, 周线), 并可用于在短时间帧中接受短线波动突破警报 (小时线, 4 小时线)。日内交易者和小时间帧爱好者同样喜欢这款指标。

同时，截图的分辨率 (750x500) 不足以揭示它的所有优点，然而，该指标以便利的方式提供了所需的信息。





温馨提示: