NRTR_ATR_STOP - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Andrey Shpilev
- ビュー:
- 980
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
Collector (https://www.mql5.com/en/code/9217)
指標コードは、MQL4からMQL5への「リテラル」翻訳です。
一般的に言って、指標は、長い時間枠（日、週）での動向の決定と、短い時間枠（時間、4時間）でのボラティリティブレイクスルーの短期的なアラートの受信に使用できます。デイトレーダーとTFファンもまたこの指標をお気に召すかもしれません。
悲しいかな、推奨された解像度（750x500）のスクリーンショットは、すべての利点を明らかにしません。しかし、指標は必要な情報を便利な方法で提供します。
ヒント：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2246
