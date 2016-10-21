実際の著者：

Collector (https://www.mql5.com/en/code/9217)

指標コードは、MQL4からMQL5への「リテラル」翻訳です。

一般的に言って、指標は、長い時間枠（日、週）での動向の決定と、短い時間枠（時間、4時間）でのボラティリティブレイクスルーの短期的なアラートの受信に使用できます。デイトレーダーとTFファンもまたこの指標をお気に召すかもしれません。

悲しいかな、推奨された解像度（750x500）のスクリーンショットは、すべての利点を明らかにしません。しかし、指標は必要な情報を便利な方法で提供します。





ヒント：