GannZIGZAG_Levels - indicador para MetaTrader 5
Um conjunto de níveis suporte e resistência plotados nos últimos topos e fundos dos sinais GannZIGZAG.
Para proporcionar o funcionamento correto do indicador coloque o arquivo indicador GannZIGZAG.mq5 compilado no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador GannZIGZAG_Levels
