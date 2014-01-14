A primeira variante do indicador ZigZag do terminal do cliente MetaTrader 4 padrão e otimizado pela sua taxa de operação. O indicador tem a mesma aparência que antes das novas alterações e também o seu código é otimizado para aumentar a sua taxa de execução, tanto quanto possível.



O indicador funciona oito vezes mais rápido do que sua variante padrão incluído no terminal do cliente MetaTrader 5. O indicador é apresentado em duas variantes de código - a simples e a de duas cores.



