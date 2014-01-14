Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZigZag - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2312
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A primeira variante do indicador ZigZag do terminal do cliente MetaTrader 4 padrão e otimizado pela sua taxa de operação. O indicador tem a mesma aparência que antes das novas alterações e também o seu código é otimizado para aumentar a sua taxa de execução, tanto quanto possível.
O indicador funciona oito vezes mais rápido do que sua variante padrão incluído no terminal do cliente MetaTrader 5. O indicador é apresentado em duas variantes de código - a simples e a de duas cores.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/453
Coeficiente de Correlação Spearman é um método não-paramétrico utilizado para análises estatísticas da correlação.Chaikin Oscillator
Oscilador de Chaikin com a seleção de algoritmos de suavização.
O Índice de Volatilidade de Chaikin determina a volatilidade com base no intervalo entre a máxima e mínima. A variante apresentada deste indicador famoso permite selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis.Multistochastic
Indicador de análise técnica multi-moeda com base nos ativos financeiros de ressonâncias relacionados.