CoensioTrader1 é um sistema de negociação automatizado (ATS) aberto e com suporte pela comunidade, que é baseado principalmente em apenas dois princípios básicos, mas muito poderosos no mercado: tendências do mercado e ação do preço.
Este sistema baseia-se em um princípio de "caça a tendência" e entra em uma negociação só quando estiverem reunidas várias condições do mercado. A detecção de tendências baseia-se no indicador média móvel exponencial duplo diária (DEMA).
A investigação estatística extensiva mostrou que, o mercado pode ser considerado com "tendência" se apenas três valores de DEMA diários sucessivos apontarem na mesma direção. No caso de quando uma condição de tendência for detectada, o sistema tenta encontrar o melhor ponto de entrada na direção da tendência atual. Os pontos de entrada são baseados no indicador Bandas de Bollinger e na ação do preço swing-low/swing-high, como descrito abaixo.
Sinais de compra
O sistema entra em uma COMPRA quando:
- O mercado está em condições de tendência de alta;
- O preço vem de baixo da banda inferior;
- A ação do preço "swing low" é detectada: Mínima -> Mínima Inferior -> Mínima Superior.
Fig.1. Exemplo de entrada de COMPRA
Sinais de venda
O sistema entra em uma VENDA quando:
- O mercado está em condições de tendência de baixa;
- O preço vem de cima da banda superior;
- A ação do preço "swing high" é detectada: Máxima -> Máxima Superior -> Máxima Inferior.
Fig.2. Exemplo de entrada de VENDA
O sistema é escrito na linguagem de programação MQL5, que oferece a possibilidade de realizar uma análise de backtest precisa e realista de um sistema de negociação multi-moeda.
A chave para um backtest bem sucedido de um sistema multi-moeda é abandonar o controle de fluxo do EA no modo "baseado em ticks" e usar no modo "baseado em timer". Isto impede a estagnação no caso da moeda base do EA não receber mais os ticks de preço, por exemplo: durante as horas do mercado "mais calmas". Além disso, os sistemas tem uma relação saudável de risco/recompensa e usa um mecanismo de "stoploss" móvel com o passo do trailing configurável (usando o parâmetro TrailingStopLossStep).
O tamanho do lote pode ser definido como um tamanho fixo (usando o parâmetro LotSize), um tamanho de lote proporcional (usando RiskMax, que é baseado no nível de stoploss e do risco de capital em %), ou o tamanho do lote dinâmico (usando o parâmetro LotBalanceDivider, que redimensiona a tamanho do lote de acordo com o saldo da conta). Além disso, o sistema incorpora dois "TakeProfit" diferentes: um nível padrão baseado no "takeprofit" e, adicionalmente, um baseado no "takeprofit" do capital. Nos sistemas de negociação multi-moeda o capital da conta pode subir significativamente acima do saldo da conta, este fato dá a oportunidade de fechar todas as negociações e obter o lucro atual com ela. Este comportamento inteligente aumenta drasticamente a rentabilidade do sistema.
Como já foi dito acima, CoensioTrader1 é um projeto livre e aberto, no entanto, todos os membros do projeto CoensioTrader1 deverão contribuir ativamente para a melhoria futura do sistema.
Para tornar isso possível, o sistema é projetado de tal forma que ele é capaz de aproveitar o poder de computação de todos os membros do projeto. Assim, cada vez que um membro do projeto executar uma otimização do sistema, os resultados são validados e em caso de resultados interessantes, os parâmetros de otimização são automaticamente enviados para o banco de dados do servidor Coensio e diretamente partilhado com outros membros do projeto.
Os resultados mais lucrativas são selecionados usando o "CoensioIndex", que é definido por:
onde BalanceGrowth[%] = 100 * Profit / InitialDeposit
Os resultados:
|Rank:
|CoensioIndex:
|InitialDeposit:
|Profit:
|Growth:
|ProfitFactor:
|LotSize:
|EquityDrawdown:
|BalanceDrawdown:
|Trades:
|MT5 Report:
|Risk Level:
|User:
|1
|67.44
|$100000
|$15387106
|15387.11%
|1.49
|Proportional
|18.46%
|$2124569
|1714
|N/A
|N/A
|coensio
|2
|47.313
|$100000
|$13949417
|13949.42%
|1.50
|Proportional
|21.01%
|$2124569
|1705
|N/A
|N/A
|coensio
|3
|34.784
|$100000
|$14974811
|14974.81%
|1.46
|Proportional
|25.11%
|$2595423
|1772
|N/A
|N/A
|coensio
|4
|34.599
|$100000
|$6394101
|6394.10%
|1.55
|Proportional
|16.90%
|$955691
|1666
|N/A
|N/A
|coensio
|5
|29.316
|$100000
|$14295499
|14295.50%
|1.46
|Proportional
|26.67%
|$2595423
|1776
|N/A
|N/A
|coensio
|6
|27.997
|$100000
|$14482465
|14482.47%
|1.45
|Proportional
|27.37%
|$2694947
|1746
|N/A
|N/A
|coensio
|7
|24.631
|$100000
|$11281092
|11281.09%
|1.48
|Proportional
|26.06%
|$2050079
|1691
|N/A
|N/A
|coensio
|8
|23.092
|$100000
|$13765372
|13765.37%
|1.44
|Proportional
|29.31%
|$2694947
|1749
|N/A
|N/A
|coensio
|9
|22.436
|$100000
|$13684551
|13684.55%
|1.43
|Proportional
|29.54%
|$2694947
|1768
|N/A
|N/A
|coensio
|10
|19.079
|$100000
|$1010846
|1010.85%
|1.50
|Fixed
|8.91%
|$80848
|1588
|N/A
|High
|coensio
Fig.3. Exemplo do resultado do backtest (classificação = 10)
Mais parâmetros de negociação estão disponíveis em: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100
