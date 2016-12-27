CoensioTrader1 é um sistema de negociação automatizado (ATS) aberto e com suporte pela comunidade, que é baseado principalmente em apenas dois princípios básicos, mas muito poderosos no mercado: tendências do mercado e ação do preço.

Este sistema baseia-se em um princípio de "caça a tendência" e entra em uma negociação só quando estiverem reunidas várias condições do mercado. A detecção de tendências baseia-se no indicador média móvel exponencial duplo diária (DEMA).

A investigação estatística extensiva mostrou que, o mercado pode ser considerado com "tendência" se apenas três valores de DEMA diários sucessivos apontarem na mesma direção. No caso de quando uma condição de tendência for detectada, o sistema tenta encontrar o melhor ponto de entrada na direção da tendência atual. Os pontos de entrada são baseados no indicador Bandas de Bollinger e na ação do preço swing-low/swing-high, como descrito abaixo.

Sinais de compra

O sistema entra em uma COMPRA quando:

O mercado está em condições de tendência de alta; O preço vem de baixo da banda inferior; A ação do preço "swing low" é detectada: Mínima -> Mínima Inferior -> Mínima Superior.

Fig.1. Exemplo de entrada de COMPRA

Sinais de venda

O sistema entra em uma VENDA quando:

O mercado está em condições de tendência de baixa; O preço vem de cima da banda superior; A ação do preço "swing high" é detectada: Máxima -> Máxima Superior -> Máxima Inferior.

Fig.2. Exemplo de entrada de VENDA

O sistema é escrito na linguagem de programação MQL5, que oferece a possibilidade de realizar uma análise de backtest precisa e realista de um sistema de negociação multi-moeda.

A chave para um backtest bem sucedido de um sistema multi-moeda é abandonar o controle de fluxo do EA no modo "baseado em ticks" e usar no modo "baseado em timer". Isto impede a estagnação no caso da moeda base do EA não receber mais os ticks de preço, por exemplo: durante as horas do mercado "mais calmas". Além disso, os sistemas tem uma relação saudável de risco/recompensa e usa um mecanismo de "stoploss" móvel com o passo do trailing configurável (usando o parâmetro TrailingStopLossStep).

O tamanho do lote pode ser definido como um tamanho fixo (usando o parâmetro LotSize), um tamanho de lote proporcional (usando RiskMax, que é baseado no nível de stoploss e do risco de capital em %), ou o tamanho do lote dinâmico (usando o parâmetro LotBalanceDivider, que redimensiona a tamanho do lote de acordo com o saldo da conta). Além disso, o sistema incorpora dois "TakeProfit" diferentes: um nível padrão baseado no "takeprofit" e, adicionalmente, um baseado no "takeprofit" do capital. Nos sistemas de negociação multi-moeda o capital da conta pode subir significativamente acima do saldo da conta, este fato dá a oportunidade de fechar todas as negociações e obter o lucro atual com ela. Este comportamento inteligente aumenta drasticamente a rentabilidade do sistema.

Como já foi dito acima, CoensioTrader1 é um projeto livre e aberto, no entanto, todos os membros do projeto CoensioTrader1 deverão contribuir ativamente para a melhoria futura do sistema. Para tornar isso possível, o sistema é projetado de tal forma que ele é capaz de aproveitar o poder de computação de todos os membros do projeto. Assim, cada vez que um membro do projeto executar uma otimização do sistema, os resultados são validados e em caso de resultados interessantes, os parâmetros de otimização são automaticamente enviados para o banco de dados do servidor Coensio e diretamente partilhado com outros membros do projeto.

Os resultados mais lucrativas são selecionados usando o "CoensioIndex", que é definido por:



CoensioIndex = ProfitFactor * BalanceGrowth[%] / EquityDrawDown[%]2

onde BalanceGrowth[%] = 100 * Profit / InitialDeposit

Os resultados:

Rank: CoensioIndex: InitialDeposit: Profit: Growth: ProfitFactor: LotSize: EquityDrawdown: BalanceDrawdown: Trades: MT5 Report: Risk Level: User: 1 67.44 $100000 $15387106 15387.11% 1.49 Proportional 18.46% $2124569 1714 N/A N/A coensio 2 47.313 $100000 $13949417 13949.42% 1.50 Proportional 21.01% $2124569 1705 N/A N/A coensio 3 34.784 $100000 $14974811 14974.81% 1.46 Proportional 25.11% $2595423 1772 N/A N/A coensio 4 34.599 $100000 $6394101 6394.10% 1.55 Proportional 16.90% $955691 1666 N/A N/A coensio 5 29.316 $100000 $14295499 14295.50% 1.46 Proportional 26.67% $2595423 1776 N/A N/A coensio 6 27.997 $100000 $14482465 14482.47% 1.45 Proportional 27.37% $2694947 1746 N/A N/A coensio 7 24.631 $100000 $11281092 11281.09% 1.48 Proportional 26.06% $2050079 1691 N/A N/A coensio 8 23.092 $100000 $13765372 13765.37% 1.44 Proportional 29.31% $2694947 1749 N/A N/A coensio 9 22.436 $100000 $13684551 13684.55% 1.43 Proportional 29.54% $2694947 1768 N/A N/A coensio 10 19.079 $100000 $1010846 1010.85% 1.50 Fixed 8.91% $80848 1588 N/A High coensio

Fig.3. Exemplo do resultado do backtest (classificação = 10)

